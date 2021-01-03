Жительнице Ленобласти продали в храме макароны вместо свечей

Жительница города Гатчина пожаловалась на церковную лавку Собора святого Павла, в которой ей вместо 30 свечей продали аналогичное количество макаронин.

Об этом сообщил портал 47news. ru.

"Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны", — рассказала пенсионерка.

Издание оценило покупку в 3 тысячи рублей, поскольку стоимость одной свечи может составлять от 50 до 100 рублей. Представители храма сообщили, что бабушка "что-то попутала" в силу своего возраста.