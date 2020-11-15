В Калининграде произошло массовое отравление в школьной столовой

В школе № 11 Калининграда детям понадобилась срочная медицинская помощь после обеда в школьной столовой.

У них наблюдались симптомы сильного отравления: головокружение, тошнота и рвота.

Роспотребнадзор временно закрыл школьную столовую и проводит там соответствующие проверки.