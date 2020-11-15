В школе № 11 Калининграда детям понадобилась срочная медицинская помощь после обеда в школьной столовой.
У них наблюдались симптомы сильного отравления: головокружение, тошнота и рвота.
Роспотребнадзор временно закрыл школьную столовую и проводит там соответствующие проверки.
"В детском организованном коллективе отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники ООО "Регент — школьное питание", осуществляющие на договорных основаниях работу на пищеблоке образовательного учреждения", — сообщили в ведомстве.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.