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В Калининграде произошло массовое отравление в школьной столовой

В школе № 11 Калининграда детям понадобилась срочная медицинская помощь после обеда в школьной столовой.

У них наблюдались симптомы сильного отравления: головокружение, тошнота и рвота.

Роспотребнадзор временно закрыл школьную столовую и проводит там соответствующие проверки.

"В детском организованном коллективе отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники ООО "Регент — школьное питание", осуществляющие на договорных основаниях работу на пищеблоке образовательного учреждения", — сообщили в ведомстве.

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