Россия обратилась в ВОЗ за регистрацией вакцины Sputnik V от Covid-19

Россия подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на раннюю предквалификацию и регистрацию своей коронавирусной вакцины Sputnik V.
По словам представителя Минздрава, это позволило бы сделать препарат более доступным во всем мире.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в ВОЗ заявку на включение вакцины Sputnik V в программу листинга экстренного использования, позволяющую провести ускоренную предквалификацию вакцины", — говорится в заявлении Фонда национального благосостояния .
"РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса Sputnik V, созданную на безопасной, эффективной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека,-сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Мы надеемся, что одобрение ВОЗ позволит ей войти в перечень медицинских изделий, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности".
Дмитриев также поблагодарил орган здравоохранения ООН за "активное сотрудничество."
ДЛЯ СПРАВКИ
Напомним, Россия стала первой страной, официально зарегистрировавшей вакцину от Covid-19. Разработчики Спутник V, который в настоящее время проходит свою третью и заключительную стадию клинических испытаний, говорят, что более 40 стран выразили свой интерес к препарату.
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