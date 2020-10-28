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Россия обратилась в ВОЗ за регистрацией вакцины Sputnik V от Covid-19

Россия подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на раннюю предквалификацию и регистрацию своей коронавирусной вакцины Sputnik V.

Россия обратилась в ВОЗ за регистрацией вакцины Sputnik V от Covid-19

По словам представителя Минздрава, это позволило бы сделать препарат более доступным во всем мире.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в ВОЗ заявку на включение вакцины Sputnik V в программу листинга экстренного использования, позволяющую провести ускоренную предквалификацию вакцины", — говорится в заявлении Фонда национального благосостояния .

"РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса Sputnik V, созданную на безопасной, эффективной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека,-сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Мы надеемся, что одобрение ВОЗ позволит ей войти в перечень медицинских изделий, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности".

Дмитриев также поблагодарил орган здравоохранения ООН за "активное сотрудничество."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Предквалификация — это программа обеспечения качества, проводимая ВОЗ и предназначенная для обеспечения соответствия новых вакцин международным стандартам.
  • ВОЗ проводит предварительную квалификацию вакцин, прежде чем разрешить их использование различными учреждениями ООН, такими как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и другие международные организации. Он также используется для поддержки "особых потребностей" национальных программ иммунизации.
  • В связи с пандемией коронавируса ВОЗ также включила вакцины в свой список экстренного использования (EUL), предназначенный для ускорения оценки нелицензированных лекарственных средств, терапевтических средств и диагностики в чрезвычайной ситуации.
  • Орган здравоохранения ООН направил свое первое приглашение производителям вакцин Covid-19 по всему миру подать заявку на участие в программе EUL и предквалификационном отборе 1 октября. Однако неясно, сколько именно времени потребуется вакцине, чтобы пройти все этапы оценки ВОЗ и получить одобрение, как только она попадет в программу.

Напомним, Россия стала первой страной, официально зарегистрировавшей вакцину от Covid-19. Разработчики Спутник V, который в настоящее время проходит свою третью и заключительную стадию клинических испытаний, говорят, что более 40 стран выразили свой интерес к препарату.

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