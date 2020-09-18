Чем может быть вредна российская вакцина от коронавируса

Как работает российская вакцина от COVID-19, и есть ли опасность в ее применении? Об этом "Правде.Ру" рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

— Что нового за прошедшее время удалось выяснить о коронавирусе?

— Раньше вообще не было инфекций с таким пандемическим действием. Сходные вирусы были известны в начале века. Все уже усвоили очень хорошо, что это новое явление в нашей жизни, про которое мало что известно, несмотря на интенсивное изучение. На людях особенного результата не наблюдалось, хотя данные на животных говорили об опасности.

Но когда все перешло на человека, оказалось, что мы практически не готовы к пандемии, так как надо буквально с колес изучать ее свойства. И самое главное — как ее лечить и предотвращать. Целый комплекс проблем встал на повестку дня очень остро из-за быстрого распространения эпидемии и многих смертей.

— Многие говорят о том, что они до сих пор не поняли, что это за вирус. Сезонное ли это заболевание наподобие обычного гриппа или испанка, которая пришла, побывала и ушла навсегда.

— Испанка — это вообще-то грипп.

— Но он как-то пришел, им переболели, и его больше нет.

— Бывает эпидемия, в которых возбудитель более вирулентный, более патогенный и менее патогенный. Здесь вирус среднепатогенный, и если бы сейчас был на дворе ХХ век, можно бы было даже не узнать об этой инфекции. Она бы просто прошла, унося жизни. А сейчас огромную роль играет информация, очень многие используют инфекцию в своих целях — отдельный вопрос, которого мы не касаемся.

— На Западе много говорят о второй волне. У нас — никто. Будет ли она и что это вообще такое?

— На Западе в каких-то местах она уже началась, а будет ли у нас — можно только гадать. Кто-то видит ее вероятной, кто-то нет.

Но вот я не вижу способствующих ей факторов. Тянется большой шлейф, который быстро не падает, но все равно заболеваемость снижается. Были выборы, люди могли перезаразиться — этого не случилось. Вот сейчас дети пошли в школу. Но там тоже действует довольно строгий режим: дистанционирование, разделение классов, к тому же дети легко переносят заболевание, и многие из них уже переболели бессимптомно.

— В России течение графиков заболеваемости отличается от других стран. Если везде присутствует резкий всплеск заболеваемости и смертности, а потом резкое падение, то в России это выглядит как пологая кривая и по смертности, и по заболеваемости…

— Вообще у нас был пик. Не сказать, что наша кривая принципиально отличается от прочих мест. У нас пик не первый и не последний. В Индии, Эмиратах, Саудовской Аравии пик еще не достигнут. Ведь каждая страна, народ, территория обладает определенными особенностями климата. На севере, например, люди держат друг с другом большую дистанцию. В жарком климате, когда люди постоянно выходят на улицу, общаются друг с другом в южных странах — наверное, вероятность заражения гораздо больше.

— Говорили, что прививка в роддоме создает иммунитет от эпидемий — это верно?

— Это полуправда в том смысле, что после определённых вакцин наблюдается защита от любой инфекции в течение короткого времени, не всю жизнь, максимум месяц. Может быть, два месяца, но это не такая реакция, которая может объяснить, что поскольку у нас эти прививки есть, заболеваемость протекает менее тяжело.

Как же работает вакцина

— Поговорим, наконец, о разработанной НИИ имени Гамалеи вакцине, именуемой "Спутник V". Что можно о ней сказать?

— Это живая вакцина, которую называют еще векторной. Она базируется на другом вирусе, в которой вживлен кусок коронавируса, и она вызывает кратковременную инфекцию. Не вполне бессимптомную, обычно наблюдается более или менее выраженная температурная реакция.

Это аденовирусная инфекция, против которой вырабатываются антитела в том числе и антикоронавирусные. Очень новый тип вакцины, который (что в ней нового) представлен двумя факторами. Сперва обучает организм против белка, а потом вызывает более мощную реакцию в ответ на его повторный ввод.

Предварительные данные говорят, что антитела вырабатываются хорошо. И также есть так называемый Т-клеточный иммунитет, который играет очень большую роль именно в противодействии вирусной инфекции, но это обычно очень трудно протестировать.

Тем временем, кстати, вышла статья по поводу американской вакцины AstraZeneca. Ее предполагают вводить инъекциями, но исследователи попробовали просто нюхнуть ее — и эффект потрясающий, вирус вообще не размножается в организме привитого. Возможно, и у нас следует модифицировать способ введения.

Американская вакцина однокомпонентная и более слабая. Наша двухкомпонентная, возможно, будет хватать и инфекция. Насчет безопасности: при применении она безопасная, а что бывает потом, мы пока не знаем. И вообще, вакцину выпускают до завершения третьей фазы испытаний, выбрав одно из двух зол.

Риск в том, что, когда в организме вырабатываются антитела против этого вируса в результате вакцинирования, часть этих антител способна нейтрализовать вирус, подавить его активность. Но вирус большой, и у него есть участки, которые образуют антитела, которые не нейтрализуют, а просто связывают. И вот такие комплексы антитела с вирусом способны проникать в определенные иммунные клетки и вызывать усиленную репликацию в этих иммунных клетках такого комплекса.

— Прошло несколько дней — "обработали" уже половину добровольцев.

— Я не хочу сказать "безумству храбрых поем мы песню", тем не менее, я думаю, что в основном это активные молодые люди, для которых это не так опасно. Среди них, наверное, есть, наоборот, пожилые люди, которые просто хотят защититься. Но вот как раз пожилых людей я бы немножко предостерег. Все-таки не надо играть с огнем… Испытание пройдет, и очень скоро мы будем знать конкретно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев