На следующей неделе в Москве произойдёт смена антициклонов. Это приведёт к существенному похолоданию ночью.

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"На следующей неделе произойдёт смена антициклонов. В следующей области повышенного атмосферного давления будет циркулировать более прохладный воздух. Также за счёт того, что дни с каждым разом становятся всё короче и короче, дневная температура не будет достигать благостных для нас +20°С. Существенных осадков на неделе не ожидается, а ночи станут заметно холоднее", — пояснила синоптик.