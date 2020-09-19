В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями в отдельных районах города. Температура воздуха прогреется до 15 градусов выше нуля.

Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Будет облачно с прояснениями, местами будет небольшой дождь, но многие его даже не заметят, он будет чисто символический. Температура воздуха — плюс 13-15 в Москве, по области — плюс 11-16. В принципе сегодня температура с трудом, но вернётся в климатическое русло для сегодняшнего дня", — пояснил метеоролог.