Уже на следующей неделе в Москву придёт осенняя погода.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14…+17 °С", — сообщил метеоролог.

"Максимальные значения будут в диапазоне +20…+23 °С. После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14…+15 °С", — добавил Вильфанд.