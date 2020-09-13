Уже на следующей неделе в Москву придёт осенняя погода.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В первые три дня следующей недели дневные температуры будут в промежутке +14…+17 °С", — сообщил метеоролог.
"Максимальные значения будут в диапазоне +20…+23 °С. После прохождения теплой восточной периферии циклона ожидается резкое понижение температуры до тех же значений, дневные температуры будут +14…+15 °С", — добавил Вильфанд.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.