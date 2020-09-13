Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал предвыборный отпуск из-за крупного пожара, в результате которого сгорел мансардный этаж жилого дома на улице Российской.
"Прерываю избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской", — написал глава города в личном Telegram-канале.
Первышов планирует провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям.
"Всем, чье жилье пострадало при пожаре, будет оказана помощь. Это не первый такой случай, в беде никогда никого не бросали, помогали погорельцам все вместе. Ситуацию с помощью жильцам сгоревшего дома беру под свой личный контроль", — сообщил мэр.
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