Мэр Краснодара прервал отпуск из-за крупного пожара в городе

Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал предвыборный отпуск из-за крупного пожара, в результате которого сгорел мансардный этаж жилого дома на улице Российской.

"Прерываю избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской", — написал глава города в личном Telegram-канале.

Первышов планирует провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям.