Рейтинг пандемии: у России 1 место в Европе и 4-ое в мире

Во вторник подтвержденные инфекции коронавируса в масштабах России достигли семизначных цифр, сделав страну первой в Европе, преодолевшей отметку в миллион заражений.
После США, Бразилии и Индии Россия — четвертая страна в мире, в которой более 1 млн граждан инфицированы COVID -19.
Однако по сравнению с другими "лидерами" пандемии общая картина не выглядит столь угрожающей: 31 августа
С 15 августа в России регистрировалось менее 5 тысяч заражений в день.
Несмотря на то, что Россия занимает четвертое место в общем числе случаев заражения коронавирусом, она остается далеко внизу списка по числу смертей от Covid-19 — на 12-ой позиции.
Показатель инфицирования на душу 46-ой в мире. Здесь РФ уступает Бельгии, но опережает Исландию.
Напомним, что в понедельник глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что первые партии коронавирусной вакцины Спутник V будут поставлены в сентябре. По словам министра, её получат 40 тысяч человек, которые войдут в состав наблюдательной группы.
По данным на момент публикации материала а России
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.