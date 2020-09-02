Рейтинг пандемии: у России 1 место в Европе и 4-ое в мире

Во вторник подтвержденные инфекции коронавируса в масштабах России достигли семизначных цифр, сделав страну первой в Европе, преодолевшей отметку в миллион заражений.

После США, Бразилии и Индии Россия — четвертая страна в мире, в которой более 1 млн граждан инфицированы COVID -19.

Однако по сравнению с другими "лидерами" пандемии общая картина не выглядит столь угрожающей: 31 августа

США сообщили о 38 560 новых случаях заболевания,

Индия — о 68 770,

Бразилия — 48 590.

С 15 августа в России регистрировалось менее 5 тысяч заражений в день.

Смертность ниже, чем в среднем по миру

Несмотря на то, что Россия занимает четвертое место в общем числе случаев заражения коронавирусом, она остается далеко внизу списка по числу смертей от Covid-19 — на 12-ой позиции.

Показатель инфицирования на душу 46-ой в мире. Здесь РФ уступает Бельгии, но опережает Исландию.

Напомним, что в понедельник глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что первые партии коронавирусной вакцины Спутник V будут поставлены в сентябре. По словам министра, её получат 40 тысяч человек, которые войдут в состав наблюдательной группы.

По данным на момент публикации материала а России