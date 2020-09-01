40 тысяч человек сделают прививку от COVID в ходе 3 этапа испытаний

В сентябре начнутся масштабные поставки первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Это будет старт третьего этапа испытаний препарата Спутник V.

Об этом сообщил глава российского Минздрава.

По словам Михаила Мурашко, планируется, что в общей сложности в нем (3-ем этапе испытаний) примут участие 40 тысяч добровольцев, из которых уже отобрано более 2,5 тысячи.

"В первую очередь, конечно, вакцины будут поставляться медицинским работникам и учителям, и это будет абсолютно добровольно, - сказал министр здравоохранения. - Первые крупные партии будут поставлены уже в сентябре."

Он также добавил, что в настоящее время еще несколько вакцин против коронавируса находятся на стадии клинических испытаний или регистрации.

"Именно поэтому я думаю, что мы достигнем оптимальных объемов в ноябре или декабре. Нам нужно будет сделать отдельные прививки против гриппа и коронавирусной инфекции", - сказал он.

Читайте также:

Осторожно: вакцину от коронавируса в Интернете "продают" мошенники

На вакцине от коронавируса Россия сможет заработать миллиарды