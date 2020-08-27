Коронавирусом в России заболели ещё 4711 человек

Еще 121 человек стал жертвой коронавируса в России. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Так, накануне сообщалось о 115 летальных исходах от COVID. Днём ранее их было 120. С начала эпидемии от инфекции скончались 16 804 россиянина.

Прирост новых инфицированных составил 4711 человек. Вчера их было 4676, а на сутки раньше — 4696 человек. Всего же в России зарегистрировано 975 576 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за последние 24 часа 6 411 пациентов. Всего же победить опасное заболевание смогли уже 792 561 человек.

Под наблюдением медиков остаются 211 410 коронавирусных больных. По данным Роспотребнадзора, проведено свыше 35,4 миллиона тестов на COVID. Из них за последние сутки — 295 тысяч.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Ростехе создали прибор, который выявляет наличие коронавируса в воздухе. Автоматический анализ длится от 10 до 30 минут. Испытания прибора прошли в июне, сейчас готовится его сертификация. Устройство выявит не только коронавирус, но любые патогены, содержащиеся в воздухе.