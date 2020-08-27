В Ростехе создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

На форуме "Армия-2020" представили новый прибор российского производства для выявления в воздухе коронавируса и бактерий.

"Прибор "Детектор-БИО" — это совместная разработка нашего предприятия с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от десяти до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов", — рассказал генеральный директор Красногорского завод имени Зверева (КМЗ) Александр Новиков. КМЗ входит в холдинг "Швабе", принадлежащий госкорпорации "Ростех".

По информации гендиректора КМЗ, госиспытания "Детектор-БИО" завершились в июне, сертификацию только начали готовить. В серийном производстве он появится не скоро.