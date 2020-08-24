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Москва начнёт учебный год в традиционном формате

Россия » Центр » Москва

Новый учебный год стартует в Москве в традиционном формате. Однако и школьников, и родителей ждут многочисленные нововведения.

Так, за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Это позволит минимизировать перемещения школьников по зданию и контакты с другими детьми. В специализированных кабинетах будут проходить только некоторые уроки — химия, физика, физкультура, технология. Педагоги по остальным предметам будут сами приходить к ученикам.

Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дети из разных параллелей не будут пересекаться. Для этого у разных классов уроки будут начинаться в разное время. Кроме того, в школах откроют запасные входы, чтобы ребята не толпились перед уроками у одного входа.

А вот звонки в этом году в столичных школах раздаваться не будут. Это связано с разным временем начала уроков. Чтобы дети не опаздывали на занятия, педагоги проведут работу с родителями, познакомят их со всеми деталями учебного процесса в новом формате.

Напомним, что торжественных линеек на День знаний в Москве не будет. Повезёт только первоклашкам — для них проведут локальные праздники.

Ранее "Правда.Ру" писала, что если в классе выявят больного коронавирусом ребёнка, на двухнедельный карантин и дистанционное обучение отправят весь класс.

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