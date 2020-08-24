Ракова: из-за одного больного COVID весь класс отправят на карантин

Школьники, заболевшие коронавирусом, обучаться в школе не будут. На уроки не пустят и тех детей, кто контактировал с заражённым.

Как пояснили в мэрии Москвы, родители должны немедленно сообщить в школу, если ребенок подхватит COVID.

"В Москве создан мощный информационный ресурс, благодаря которому в максимально короткие сроки можно передавать информацию о заболевании ребёнка в школу. В случае, если ученик заболеет коронавирусом, в школу придет уведомление буквально в течение нескольких часов. Со следующего дня класс будет направлен на карантин, и ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заболевший коронавирусом ребёнок перейдёт на дистанционное обучение. Аналогичная судьба ждёт и его одноклассников, отправленных на карантин.

Врачи подчёркивают: при появлении симптомов ОРВИ или коронавируса, родители не должны везти ребёнка в больницу, необходимо вызвать врача на дом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, согласно результатам опроса, проведённого среди школьников, 49% юных респондентов заявили, что предпочитают "живой" традиционный формат обучения.