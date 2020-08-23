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Российским школьникам не нравится дистанционное обучение

Общество

Онлайн-школа Skysmart опубликовала результаты опроса, в котором выяснялось, какой формат учебы больше нравится российским школьникам. Около 1,3 тысячи человек ответили на вопросы.

49% респондентов предпочитают "живой", традиционный формат, 24% сочли дистанционный формат самым удобным, 27% не смогли однозначно ответить. 25% человек ответили, что обучение стоило бы сделать наполовину очным, наполовину дистанционным, но тогда обеспечить бесперебойные и комфортные условия для процесса.

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