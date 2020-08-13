Доходы несовершеннолетней дочери рязанского губернатора удивили всех

Значительную сумму заработала за прошлый год дочь рязанского губернатора. Девушке еще не исполнилось 18 лет, а ее доход за прошлый год уже составил 10 миллионов рублей.

Сумма, указанная в декларации, более чем в два раза превышает доход отца — Николая Любимова. Так, глава региона в 2019 году заработал 4,3 миллиона рублей. У политика нет ни недвижимости, ни автомобиля. Вместе с женой он пользуется служебной квартирой в 205 квадратных метров.

У жены Любимова недвижимость есть: квартира на 92 квадратных метра и доля в другой квартире на 70 квадратов. Также она владеет автомобилем Audi Q7. За прошлый год супруга губернатора заработала 1,8 миллиона рублей.

Что же касается их несовершеннолетней дочери, то ей принадлежат две квартиры на 92 и 127 квадратных метров, кладовка в два квадратных метра и "машиноместо" в 17 "квадратов".

Ранее "Правда.Ру" рассказала и о таком случае, как по итогам 2019 года, Рамзан Кадыров стал зарабатывать в 20 раз больше. В прошлом году глава Чечни заработал свыше 147 миллионов рублей.