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Кадыров стал получать в 20 раз больше

Политика

В прошлом году Рамзан Кадыров заработал больше 147 миллионов рублей. Данные приводятся в его декларации о доходах.

Стоит отметить, что сумма в 20 раз больше той, что была указана в отчете за 2018 год. Тогда в декларации значился доход в 7,58 миллиона рублей. За 2019 год глава Чечни успел купить себе новый участок. Его площадь составляет 28 361 квадратный метр. Также в собственности, как и в прошлые годы, имеется жилой дом на 2,3 тысячи квадратных метров и земля на 3,6 тысячи квадратов.

Супруга Кадырова также стала зарабатывать больше. Если в 2018 году она получила 60 тысяч рублей, то в 2019 году — 2,4 миллиона рублей. Ей принадлежит квартира на 209 квадратных метров. При этом вся семья, в которой, помимо Рамзана Кадырова и его супруги, есть 12 несовершеннолетних детей, может пользоваться домом в 300 квадратных метров.

Напомним, Рамзан Кадыров оказался в черном списке Госдепа. Узнав об этом, глава Чечни сделал снимок в оружейной комнате с двумя автоматами в руках и пригласил Майка Помпео в гости "поговорить".

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