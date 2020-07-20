Кадыров: Помпео, мы принимаем бой

Рамзан Кадыров готов к "бою" с США. Глава Чечни отреагировал на то, что его внесли в черный список.

Он сделал фото в оружейной комнате и разместил на своей странице в социальной сети.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" — так снимок подписал Рамзан Кадыров.

Позднее он разместил пост, в котором отметил, что за него проголосовали почти 100% населения Чечни и жители региона поддерживают его.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?

На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов. Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи", — заявил со своей страницы в соцсети Кадыров.

Глава республики напомнил, что помимо двух старших дочерей у него есть еще 12 детей, которых тоже можно "смело включить в санкционные списки".

Ранее Майк Помпео заявил, что глав Чечни занесен в санкционный список за нарушение прав человека. В качестве наказания Кадырову запретили въезд в США.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение американских властей не помешают главе Чечни выполнять свои обязанности. Кроме того, он отметил, что Россия найдет, как ответить на санкции.