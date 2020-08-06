Михаил Дегтярёв посчитал свои рукопожатия

Пять тысяч рукопожатий совершил врио главы Хабаровского края. Свои приветствия за две недели подсчитал Михаил Дегтярёв.

На ближайший год он обозначил себе серьезную цель.

"Хочу поставить себе планку — за год пожать руку каждому жителю Хабаровского края. Всего лишь миллион 350 тысяч рукопожатий. Я подсчитал, что уже тысяч пять рукопожатий за две недели совершил", — заявил врио губернатора.

В предстоящие выходные он отправится с рабочей поездкой в Верхнебуреинский район на поезде. Планирует выходить на каждой станции и общаться с местными жителями. И будет "тренировать" чиновников, которые поедут вместе с ним.

Кроме того, Дегтярёв намерен навести порядок в Хабаровске. По его словам, многим жителям не нравятся бесконечные митинги.

"В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича, на манеру, в которой это было сделано, это правда. Не устаю повторять, меня тоже шокировало. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять", — отметил политик.

Митинги в Хабаровске продолжаются каждый день с 11 июля. На площади собирается два-три десятка активистов, также они ездят по городу и сигналят.