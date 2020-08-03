"Не хватало фактуры": что не сказали хабаровчанам при аресте Фургала

Хабаровск, волнения и новый ВРИО губернатора: в Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться. По данным Левады центра, Фургал вошел в топ 10 популярных политиков страны.

Как Центр прокололся с делом Фургала? Свой комментарий дал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— Хабаровск. Неожиданно для всех нас уже три недели идут бесконечные протесты. Их численность от пяти чуть ли не до 100 тысяч называется. С более чем серьезным обвинением Сергей Фургал, по данным "Левада-Центра", вдруг вошел в ТОП-10 популярных российских политиков. Кремль говорит о том, что ситуация остается в его поле зрения. Появился врио губернатора, но как-то волнения все не успокаиваются.

— То, что ситуация не будет спокойной после ареста Фургала, для меня было очевидно, поскольку у него был очень высокий рейтинг поддержки. И очевидно, что если людям четко не разъяснить, не в стиле тридцатых годов, а в тех форматах и словах, к которым привыкли — ясно, что эта группа поддержки не смолчит. Точно должны были начаться митинги.

Да, Фургала арестовали не по политическим мотивам, по очень тяжелому обвинению. Но когда арестовывают популярного политика, дело автоматически становится политическим. И к этому надо готовиться. Все-таки нужен ответ на вопрос простого человека: почему только сейчас, а не когда он был депутатом Госдумы, когда избирался губернатором? А раньше не было достаточно фактуры, чтобы вывести дело на финиш, год назад арестовали человека, он пошел на сделку со следствием и теперь рассказал все, что ему известно о противоправных деяниях своего окружения.

Он рассказал, и у правоохранителей не было особого выбора — нельзя же игнорировать информацию о преступлениях. Но ведь не было это все разъяснено людям!

— Когда люди начали митинговать, мэр Хабаровска не вышел и людям ничего не объяснил. И, кстати, требования были: "Требуем суда в Москве", а не "Отпустите его".

— Здесь бы все это не сработало. Все равно у людей было бы сомнение. Должна была быть более серьезная и тонкая работа. Если бы Харви Вайнштейна арестовали сразу после победы Трампа, все бы сказали, что дело политическое, потому что Вайнштейн организовывал политическое волеизъявление Голливуда. Там почти все демократы и призывали голосовать за Клинтон.

Но сначала движение MeToo выяснило, что в отношении Вайнштейна есть эпизоды харассмента, и их предъявили обществу. И уже потом случились обвинения, аресты, приговоры.

Человек сейчас имеет множество источников информации, но доверяет небольшому кругу. Все равно ориентируется на социальное окружение и некоторых лидеров мнений, которым может доверять. Так что мало заявлений официальных уполномоченных. Должна быть другая работа.

— По-моему, это несколько другая история.

— А если мы говорим про Хабаровский край — где мнения пострадавших? Почему вдова одного из убитых появилась спустя две недели, а не до задержания. Где обвинения в адрес покрывавших Фургала сотрудников правоохранительных органов? Сейчас уже проверки появились, кого-то отстранили, ведутся расследования — но где они?

— И где информация об этом?

— Она даже есть в интернете, в официальных заявлениях, но, во-первых, это поздно, а во-вторых, мало. Мало где-то что-то сказать, важно, чтобы это повлияло на общественное мнение. А есть другая коллективная эмоция: вот наш выбор, нас за него наказывают. Хотя никто не наказывает и не отдает регион партии власти. Существует просто определенный тайминг — когда что нужно сделать. В лечении любой болезни вначале можно обойтись легкой терапией, на каком-то этапе нужны таблетки, а потом уж операция. Лучше оставаться на первой стадии.

— А еще лучше болезнь профилактировать, нежели ее лечить.

— Да. Но случилось случившееся. Я согласен, что там есть актив, который занимается передергиванием фактов и делает это очень умело. Манипулирует в том числе мнением хабаровчан в соцсетях. А со стороны власти слов, которые могли бы повлиять на мнение людей, нет.

Фургал не был очень хорошим губернатором. Все эти два года его руководства показатели все время снижались. Ни одного инвестиционного проекта не было завершено или запущено. Единственный крупный проект реализовывали при помощи Федерального центра — но это все приписали Фургалу.

Он умелый политик-популист, делает яркие жесты под камеры и красиво. В бюджете нет денег на детское питание — сокращаем на эту сумму зарплаты чиновникам! Весь край аплодирует. А правильно так верстать бюджет, чтобы не было таких дилемм. У сотрудников администрации тоже дети.

— Тем не менее, высокие начальники ничего до сих пор не сказали, и даже президент ничего не сказал.

— А что президенту здесь комментировать? Он назначил исполняющего обязанности — пусть тот и работает.

Личина не по нутру

— И этот исполняющий сказал, что не будет встречаться с протестующими.

— И это его ошибка.

Никогда не будет возможности второй раз произвести хорошее первое впечатление. Не надо было пытаться натянуть харизму жесткого лидера, особенно если она тебе неорганична.

— Особенно в 39 лет.

— Да генерал Лебедь и в 39 вполне себе был… Люди четко считывают фальшь. И когда у человека за спиной есть бэкграунд, органичная харизма силовика — люди с этим считаются. А иначе как-то было по другому надо… У Дегтярева с самого начала были сильные аргументы, но он их почему-то не использовал

— Что Фургал — его однопартиец?

— Он мог сказать, что партия будет следить за делом.

"Пусть дело Фургала после уже будет рассматривать хабаровский суд, мы сейчас изучим все нюансы для того, чтобы понять, можно ли так сделать или нет. Я тоже хочу, чтобы это было так. Если так можно сделать по закону — будем этого добиваться". Пообещать за счет этого честное и объективное расследование. Фургал бы на его месте именно это и сказал.

Даже если там провокаторы в толпе — необязательно на площадь выходить к людям. Можно было заехать в любой магазин, посмотреть, как там с продуктами, с ценами. Этих приемов множество! Я не понимаю, у ЛДПР обычно были неплохие политконсультанты. Куда они все делись?

— Но тоже было большое достижение Жириновского, что был назначен представитель его же партии. Тоже умеет договариваться.

— Возможно, Жириновскому хотел Центр показать, что в деле нет политики и никто не собирается отдавать регион "под партию власти". Вторым темпом, кстати, Дегтярев все сказал, но начал-то по-другому… Поздно… Все ходят в баню, но не все об этом говорят через два часа. Четко надо было сказать, какие направления он хотел задействовать.

— Он еще сказал, что есть провалы в экономике края, а потом только — что готов защищать однопартийцы.

— То есть здесь надо было понять: вы из одной партии, вы единомышленники, у вас общие взгляды или это разбор, так сказать, на заседании партийной организации ЛДПР персонального дела даже не Фургала. Просто понимаете, и то, и то возможно. Вопрос просто, что необходимо для этого момента.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев