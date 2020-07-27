Стимулировать внутренний туризм в России решили с помощью системы кэшбэка. За приобретение туров в некоторые регионы страны власти будут возвращать туристам часть потраченных средств.
По мнению руководителя проектов в автономной некоммерческой организации "Центр развития социального туризма" Дмитрия Боброва, это замечательная инициатива.
"Мне кажется, это будет вполне востребовано. Жители городов и так уже имеют длительную историю самостоятельных путешествий, им эта мера поддержки будет приятна, но не определяющая в их выборе места отпуска. А для жителей глубинки, небольших населенных пунктов, для которых очень сложно планировать путешествие с точки зрения логистики, эта мера будет еще и малоизвестна.
В первую очередь ее надо довести до сведения всех жителей России, в том числе проживающих в селе, в небольших поселениях, дальних провинциях. А вообще я считаю, что мера достаточно своевременная и полезная", — пояснил эксперт.
Он отметил, что новая мера поддержки туризма не отменяет те, что уже действуют. Например, жители районов Крайнего Севера по-прежнему имеют возможность раз в два года получить компенсацию затрат на дорогу к месту отдыха.
Напомним, что согласно новой системе кэшбэка, при покупке тура за 25 тысяч рублей, турист получит возврат в 5000 рублей. Если тур будет стоить 50 тысяч и выше, возврат составит 10 тысяч рублей. Если же стоимость тура достигнет 75 тысяч рублей, турист получит 15 тысяч рублей.
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