За отпуск на российских курортах можно получить кэшбек от государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что государство готово частично субсидировать отпуск россиян, которые остаются в стране вместо того, чтобы уезжать за границу в 2020 году.

Как отметил премьер, решение было принято для содействия развитию внутреннему туризму.

"Правительство приняло решение выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, — уточнил Мишустин, выступая с отчетным докладом о работе кабмина перед депутатами Госдумы. — Эти деньги пойдут, в частности, на частичное возмещение стоимости поездок россиян, проводящих отпуск 2020 года в своей стране. Сумма возмещения составит от 5 до 15 тысяч рублей".

Как уточнили в Российской Ассоциации туроператоров, возврат будет производиться только:

в случае покупки организованного путешествия на срок не менее пяти ночей;

тур должен быть оплачен банковской картой Mir;

цена путевки должна быть выше 25 тысяч рублей.

Эти возмещения планируется выплачивать начиная с августа.