Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что государство готово частично субсидировать отпуск россиян, которые остаются в стране вместо того, чтобы уезжать за границу в 2020 году.
Как отметил премьер, решение было принято для содействия развитию внутреннему туризму.
"Правительство приняло решение выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, — уточнил Мишустин, выступая с отчетным докладом о работе кабмина перед депутатами Госдумы. — Эти деньги пойдут, в частности, на частичное возмещение стоимости поездок россиян, проводящих отпуск 2020 года в своей стране. Сумма возмещения составит от 5 до 15 тысяч рублей".
Как уточнили в Российской Ассоциации туроператоров, возврат будет производиться только:
Эти возмещения планируется выплачивать начиная с августа.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.