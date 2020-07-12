Москвичам пообещали тепло и грозы в воскресенье

Воскресенье 12 июля выдастся жарким и одновременно дождливым для жителей Москвы и Московской области. Такими прогнозами поделился главный сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает РИА "Новости".

"Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, наиболее сильное проявление непогоды будет в северных и западных районах Московской области", — рассказал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что следующая неделя в московском регионе будет достаточно прохладной.