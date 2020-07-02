Число инфицированных в России выросло на 6,7 тысячи человек

Прирост новых коронавирусных больных в России составил 6 760 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне число новых инфицированных составляло 6556 человек. Днем ранее их было 6693 человека. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 661 165 случаев заражения коронавирусом.

За сутки опасная болезнь убила 147 пациентов. Накануне их было 216 человек. Еще на день раньше число летальных исходов составляло 154 человека. Общее число смертей из-за коронавируса достигло отметки в 9 863 случая.

Выздороветь смогли уже 428 978 россиян. Из них за минувшие сутки — 6 047 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России проведено более 20 миллионов тестов на COVID-19. Только за минувшие сутки сделано 316 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 286 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Екатеринбурге от коронавируса скончалась депутат городской Думы Елена Дерягина.

Между тем США скупили более 90% запасов препарата "Ремдесивир", который на сегодняшний день считается самым эффективным в борьбе с COVID-19.