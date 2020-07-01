США скупили почти весь запас лекарства от коронавируса

Американские власти скупили более 90% запасов препарата "Ремдесивир" биофармацевтической компании Gilead Sciences из Калифорнии. Сейчас данный препарат считают самым эффективным в борьбе с коронавирусом.

Из-за грандиозной закупки другие страны ограничены в покупке препарата. По данным британского издания The Guardian, США приобрели около 500 тысяч доз, что составляет чуть более 90% трехмесячного запаса.