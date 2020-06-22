Выпускникам школы №2 в Тольятти были выданы аттестаты с многочисленными ошибками.
В администрации школы утверждают, что причиной инцидента стал технический сбой принтера. Аттестаты с ошибками признаны недействительными, сейчас школа готовит новые документы.
"Была допущена техническая ошибка, произошел сбой принтера. Сейчас мы исправляем ошибки, заполняем новые аттестаты. Сегодня и завтра все дети получат новые", — сообщила директор школы Надежда Тихонова.
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