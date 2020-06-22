Принтер испортил аттестаты выпускникам в Тольятти

Выпускникам школы №2 в Тольятти были выданы аттестаты с многочисленными ошибками.

В администрации школы утверждают, что причиной инцидента стал технический сбой принтера. Аттестаты с ошибками признаны недействительными, сейчас школа готовит новые документы.