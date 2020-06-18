Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о начале приема пассажирских теплоходов некоторыми областными причалами.
"Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы", — сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, самый первый круизный лайнер "Русь Великая" доставил в регион около двух сотен туристов из Москвы.
Уточняется, что при нахождении пассажиров на водном транспорте соблюдаются все противоэпидемические рекомендации.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.