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Причалы в Ленинградской области начали принимать пассажирские лайнеры

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о начале приема пассажирских теплоходов некоторыми областными причалами.

"Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, самый первый круизный лайнер "Русь Великая" доставил в регион около двух сотен туристов из Москвы.

Уточняется, что при нахождении пассажиров на водном транспорте соблюдаются все противоэпидемические рекомендации.

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