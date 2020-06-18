Причалы в Ленинградской области начали принимать пассажирские лайнеры

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о начале приема пассажирских теплоходов некоторыми областными причалами.

"Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы", — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, самый первый круизный лайнер "Русь Великая" доставил в регион около двух сотен туристов из Москвы.

Уточняется, что при нахождении пассажиров на водном транспорте соблюдаются все противоэпидемические рекомендации.