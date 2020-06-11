Пресс-служба кабмина сообщила о том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники школ получат свои аттестаты без сдачи экзаменов.

"Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата", — говорится в сообщении.