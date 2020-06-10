Названы регионы, в которых больше всего новых случаев коронавируса

На Москву приходится всего 14% новых инфицированных России. В столице за сутки коронавирус подхватили 1195 человек.

Всего же в стране выявлено 8404 новых случая. Из них 735 — в Московской области, 313 — в Санкт-Петербурге. В Нижегородской области суточный прирост составил 304 пациента, в Свердловской области — 284, в Воронежской области — 242.

Всего новые случаи зафиксированы в 83 регионах России. Меньше всего их в Чукотском автономном округе — два новых инфицированных. В Еврейской АО шесть новых коронавирусных больных. В Крыму и Магаданской области по 11 случаев, в Республике Алтай — 14, в Курганской области и Чеченской Республике — по 16.

В России с начала эпидемии зарегистрировано уже 493 657 случаев заражения COVID-19. Вирус унес жизни 6 358 человек. 252 783 пациента смогли победить инфекцию.

Напомним, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, масочный режим будет действовать в России до появления вакцины. Снятие ограничений никак не связано с отменой масок.

Между тем врач не советует наносить макияж под маску. В противном случае начнутся проблемы с кожей.