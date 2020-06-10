Больше двухсот россиян скончались от коронавируса за сутки

Рекордное количество летальных исходов от коронавируса зафиксировано в России. За сутки от опасного заболевания скончались 216 человек.

У всех был диагностирован COVID-19 и пневмония. Накануне оперативный штаб сообщал о 171 жертве инфекции. С начала эпидемии в России коронавирус убил уже 6358 пациентов.

За сутки в стране зарегистрировано 8 404 новых случая заболевания. У 34,8% болезнь никак не проявлялась. Днем ранее прирост инфицированных в России составлял 8595 человек. Общее число заражений с начала эпидемии достигло 493 657 случаев.

Выздоровели уже 252 783 человека. Из них за прошедшие сутки — 10 386 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 13,5 миллиона тестов на коронавирус. Только за вчерашний день медики сделали 290 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 318 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что масочный режим в России сохранится до появления вакцины. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что снятие ограничений никак не связано с отменой масочного режима.