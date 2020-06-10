Врач рассказала об опасности макияжа при ношении маски

Главврач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова советует отказаться от макияжа при ношении маски, так как это может привести к проблемам с кожей.

Специалист отметила, что особенно данная рекомендация касается тонального крема, потому что он пачкает маску.

"Маску нужно менять сразу же, как только она испачкается, так как это снижает еезащитные свойства. К тому же под маской, тем более в жару, создается парниковый эффект, отчего тональный крем может забиваться в поры, вызывая проблемы с кожей — гнойнички, прыщики, потертости", — сообщила Кузенкова.

В период эпидемии лучше использовать обычный крем и термальную воду.

В том случае, если макияж необходим, то в любом случае не нужно его поправлять немытыми руками.

"Грязными руками, в любом случае, в глаза лучше не лезть, так как кроме коронавируса есть масса других бактерий, которые могут вызвать конъюнктивит", — пояснила врач.

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