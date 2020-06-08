Еще 1633 жителя Москвы смогли полностью победить коронавирус. Статистику за сутки сообщает оперативный штаб.
Общее число выздоровевших в столице превысило 104 тысячи человек.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
За сутки в Москве 2001 новый случай заражения. Больше половины инфицированных — младше 45 лет.
🔹44,9% — от 18 до 45 лет
🔹32,9% — от 46 до 65 лет
🔹11,0% — от 66 до 79 лет
🔹5,2% — старше 80 лет
🔹6,0% — дети
За этот же период в столице от коронавируса скончался 51 человек. У всех был диагностирован COVID-19, пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний.
С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 197 018 случаев коронавируса.
Стоит отметить, что на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится треть всех новых заражений России.
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