Более 1600 москвичей победили коронавирус за сутки

Еще 1633 жителя Москвы смогли полностью победить коронавирус. Статистику за сутки сообщает оперативный штаб.

Общее число выздоровевших в столице превысило 104 тысячи человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в Москве 2001 новый случай заражения. Больше половины инфицированных — младше 45 лет.

🔹44,9% — от 18 до 45 лет

🔹32,9% — от 46 до 65 лет

🔹11,0% — от 66 до 79 лет

🔹5,2% — старше 80 лет

🔹6,0% — дети

За этот же период в столице от коронавируса скончался 51 человек. У всех был диагностирован COVID-19, пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний.

С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 197 018 случаев коронавируса.

Стоит отметить, что на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится треть всех новых заражений России.