Въезд в Краснодарский край останется закрытым до 21 июня

Заниматься спортом на свежем воздухе, гулять в парках и по набережным разрешили жителям Краснодарского края. Часть ограничительных мер сняли региональные власти.

Об этом губернатор региона сообщил в своем Телеграм-канале.

"Стабильная эпидситуация и отсутствие вспышек заболевания позволяют нам ввести очередной этап послаблений. Поэтому с 6 июня открываем набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. Также с 6 июня открываем спортивные стадионы для тренировок с учетом соблюдения социальной дистанции и требований Роспотребнадзора", — заявил Вениамин Кондратьев.

С понедельника, 8 июня, в регионе начнут работать детские сады. Правда, только дежурные группы, в которые примут детей из семей, попавших в сложную ситуацию.

Остальные ограничительные меры продлены до 21 июня. Это значит, что в регион по-прежнему закрыт въезд, запрещены межмуниципальные пассажирские перевозки, усилен контроль на пропусках в регион, действуют красные пропуска для транспорта, сохраняется строгий масочный режим. Также запрещено бронировать номера в гостиницах на побережье, закрыты торговые и развлекательные центры.

Пляжи тоже пока остаются закрытыми. Но их могут открыть в любой момент, как только разрешение на это даст Роспотребнадзор.

Ранее "Правда.Ру" писала, что туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил. Сейчас туристы массово отменяют ранее сделанные брони в отелях.