Туристы отказываются от отдыха в санаториях Сочи из-за новых правил

Туристы массово аннулируют ранее забронированные туры в Сочи.

Это связано с новыми правилами, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Так, при заселении в санатории Сочи туристы должны предъявить справки об отсутствии COVID-19.

Санатории предлагают туристам перенести дату поездки или возвращают деньги.

Как сообщают власти Сочи, к 1 июня к открытию были готовы 80 санаториев с медицинской лицензией. Но по факту туристов принимали только 34 санатория. Многие санатории не были открыты, так как выполнение требований Роспотребнадзора предполагало значительные финансовые расходы.

Среди прочих требований ведомство обязало санатории принимать туристов только в том случае, если те представят справку об отсутствии коронавируса, причем она должна быть выдана не позднее 48 часов до момента размещения. Кроме того, туристы должны предъявить справку об отсутствии контактов с носителями COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти 600 человек прибыли на отдых в санатории Сочи.