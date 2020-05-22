Россиянам обещали вернуть деньги за купленные билеты на поезд, самолет или водный транспорт. Условие возврата — угроза введения режима ЧС.
"Правительство РФ будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, возврата платы за проезд и провоз багажа при ЧС и введении режима повышенной готовности", — сообщается в законе Госдумы.
В законе есть уточнение о том, что туристические компании могут не возвращать деньги, а выдавать ваучеры, которые дают скидки на следующие путешествия.
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