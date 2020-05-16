Источник в экстренных службах сообщил агентству РИА "Новости" об анонимном сообщении о минировании московских аэропортов, больниц и метро.
"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — сказал собеседник агентства.
В полиции Москвы сообщили РИА "Новости" о том, что не имеют никакой информации по этому поводу.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.