Стало известно о минировании всех больниц и аэропортов Москвы

Источник в экстренных службах сообщил агентству РИА "Новости" об анонимном сообщении о минировании московских аэропортов, больниц и метро.

"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — сказал собеседник агентства.

В полиции Москвы сообщили РИА "Новости" о том, что не имеют никакой информации по этому поводу.