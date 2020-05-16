На Крымском полуострове отменили режим самоизоляции

В Крыму с 18 мая жителям региона можно будет выходить из дома без важных причин. С этой даты на полуострове отменен режим самоизоляции.

Соответствующие изменения были внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима чрезвычайной готовности.

Теперь власти Крыма только рекомендуют гражданам оставаться дома, но не ограничивают их в перемещениях.