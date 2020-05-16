В Крыму с 18 мая жителям региона можно будет выходить из дома без важных причин. С этой даты на полуострове отменен режим самоизоляции.
Соответствующие изменения были внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима чрезвычайной готовности.
Теперь власти Крыма только рекомендуют гражданам оставаться дома, но не ограничивают их в перемещениях.
"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", — сказано в указе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.