Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян заявил, что предложение президента России Владимира Путина включить развитие внутреннего туризма в план действий по нормализации деловой жизни страны даст внутреннему туризму страны сделать огромный рывок вперед.

"Для внутреннего туризма появился шанс сделать огромный шаг вперед. Это касается и авиаперевозок, и сервиса, и проработки маршрутов. В истории современной России такого никогда не было. Сегодня, главное, консолидированно проработать меры по переформатированию отрасли, совместно с авиаперевозчиками, туроператорами и крупными отелями разработать специальные предложения по билетам и турам, вводить акции, динамическое ценообразование, новые полетные сетки, оперативно их корректировать при необходимости. Работать над качеством сервиса, создавать инфраструктуру", — приводятся в сообщении слова Бабасяна.