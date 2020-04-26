Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что вопрос об установке памятника врачам, погибшим во время пандемии коронавируса будет обсужден после ее окончания.
"Я лично поддерживаю установку памятника врачам, погибшим во время пандемии, а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус", — рассказал Герасимов агентству РИА "Новости".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.