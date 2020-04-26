В Мосгордуме прокомментировали идею установки памятников медикам

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что вопрос об установке памятника врачам, погибшим во время пандемии коронавируса будет обсужден после ее окончания.