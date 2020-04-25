У 21 жителя Кузбасса обнаружен коронавирус

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о еще 21 случаях заражения COVID-19 в Кемеровской области. Об этом он написать в своем Telegram.

"Еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто один больной коронавирусом", — написал губернатор.

Telegram-канате правительства Кузбасса уточняется, что в Кемерово 21 житель заражен инфекцией, в Краснобродском — 2, в Анжеро-Судженске- 4, в поселке Тяжинский — 1, в Ленинск-Кузнецком районе — 1, в городе Ленинск-Кузнецкий — 1, в городе Полысаево — 1.