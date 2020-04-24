В связи с распространением коронавируса на Камчатке введен "масочный режим”, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что принудительное использование медицинских масок начинается с сегодняшнего дня.

"Мной принято решение о том, что во всех местах возможного скопления людей на полуострове в обязательном порядке вводится масочный режим. Так, в магазинах ношение масок является обязательным. Если вы будете без маски, вам может быть сделано замечание или наложен административный штраф", — приводит пресс-служба слова врио главы региона Владимира Солодова.