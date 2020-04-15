Путин выступит с новым обращением к нации на фоне COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на сегодняшний день. По словам представителя Кремля, российский лидер готовит очередное обращение к гражданам страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Обращение состоится примерно в 15:00, перед совещанием с членами правительства, передает "ТАСС".

"Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания", — отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил, что во время совещания президент расскажет о мерах, которые будут приняты для поддержки отечественного бизнеса в сложившейся ситуации.