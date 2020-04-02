771 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России. Статистика приводится за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в России диагноз "коронавирус" поставлен 3548 пациентам. За время эпидемии от болезни скончались 30 человек, из них шесть — за минувшие сутки.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 771 в 29 регионах", — говорится в сообщении оперативного штаба.
"Лидером" по количеству новых случаев является Москва. В столице за вчерашний день зафиксировано 595 новых пациентов. Еще 43 человека — в Подмосковье.
За минувшие сутки из больниц России выписали 45 человек. Все они излечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии выздоровели 235 пациентов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на коронавирус в России проверят всех россиян старше 65 лет, у кого присутствуют симптомы ОРВИ.
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