Более 770 человек заразились коронавирусом в России за сутки

771 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России. Статистика приводится за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в России диагноз "коронавирус" поставлен 3548 пациентам. За время эпидемии от болезни скончались 30 человек, из них шесть — за минувшие сутки.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 771 в 29 регионах", — говорится в сообщении оперативного штаба.

"Лидером" по количеству новых случаев является Москва. В столице за вчерашний день зафиксировано 595 новых пациентов. Еще 43 человека — в Подмосковье.

За минувшие сутки из больниц России выписали 45 человек. Все они излечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии выздоровели 235 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на коронавирус в России проверят всех россиян старше 65 лет, у кого присутствуют симптомы ОРВИ.