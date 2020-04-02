На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.

Это связано с тем, что пожилые люди находятся в группе риска по данному заболеванию, они тяжелее переносят болезнь, которую вызывает COVID-19.

Поэтому всем пожилым гражданам советуют не выходить из квартиры и не контактировать с другими людьми.

Также сдавать анализы на коронавирус будут те, кто находится в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров поездов и самолетов проверят на коронавирус.