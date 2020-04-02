Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Это связано с тем, что пожилые люди находятся в группе риска по данному заболеванию, они тяжелее переносят болезнь, которую вызывает COVID-19.
Поэтому всем пожилым гражданам советуют не выходить из квартиры и не контактировать с другими людьми.
Также сдавать анализы на коронавирус будут те, кто находится в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров поездов и самолетов проверят на коронавирус.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.