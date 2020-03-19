За продажу поддельных лекарств в интернете грозит реальный срок

До шести лет лишения свободы грозит тем, кто попадется на продаже контрафактных лекарств в сети. В России приняли новый закон.

Сегодня его приняли депутаты государственной думы. В законе прописаны исключения, которые освобождают от уголовной ответственности.

"Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в России не производятся", -сообщается на сайте Госдумы.

Напомним, что в России разрешили продажу лекарств через интернет. Если раньше препараты, отпускаемые без рецепта врача, можно было только заказать, а получать приходилось в аптеке, то теперь заказ будет доставлен курьером на дом.