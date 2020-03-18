Россияне смогут приобретать лекарства через Интернет. Это избавит их от необходимости нарушать режим самоизоляции и отправляться в аптеку.
Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
"Закон о дистанционной (онлайн) продаже лекарств, не требующих рецепта, разрешит их свободную доставку обычными курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического образования", — отметил спикер ГосДумы Вячеслав Володин.
Сейчас заказ лекарств в Сети разрешен, но за ними приходится идти в аптеку.
Ранее медики дали рекомендации о лекарствах, принимаемых при коронавирусе. Врачи призывают отказаться от ибупрофена в пользу парацетамола. Это не касается тех случаев, когда речь идет о назначении врача.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.