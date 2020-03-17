Число зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек

Еще 21 случай заболевания коронавирусом выявлен в России. Всего в стране сейчас официально зарегистрировано 114 больных.

Обновленные данные назвала вице-премьер Татьяна Голикова на встрече Владимира Путина с членами правительства. Сообщается, что в 104 случаях пациенты подхватили заболевание за пределами России. 10 человек заразились коронавирусом от контактов с больными.

Заболевание зафиксировано в 26 регионах страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению эксперта, пандемия коронавируса может продлиться более двух лет. За это время болезнь перенесут 70% населения Земли. Только тогда у человечества выработается иммунитет, и коронавирус отступит.