Пандемия коронавируса может продлиться более двух лет

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса может продлиться более двух лет. За это время недугом переболеет около 70% населения Земли. Тогда у человечества выработается иммунитет к болезни и она отступит.

Вилер утверждает, что продолжительность коронавирусной пандемии будет зависеть от того, насколько быстро ученым удастся создать вакцину от болезни. Примечательно, что глава Института Роберта Коха даже не предполагает, каким будет уровень смертности, если пандемия растянется на несколько лет.