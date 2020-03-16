Чувашия спасет Россию от дефицита медицинских масок

Производство медицинских масок наладят в Чувашии. В розничной торговле как региона, так и всей России их почти не осталось.

Задействовать для производства средств индивидуальной защиты производственные мощности республики предложил на еженедельной планерке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Населением активно поднимаются вопросы о том, что в розничной продаже не хватает медицинских масок. Врио главы Чувашии привел в пример опыт других регионов, в частности, Пензенской области, где проблема нехватки масок решается силами местных организаций… Николаев предложил организовать выпуск медицинских масок на производственных мощностях республики", — сообщили в пресс-службе правительство Чувашии.

Министерствам здравоохранения промышленной торговли дано четыре дня, чтобы подготовить перечень предприятий, которые могли бы взять на себя производство медицинских масок.

Напомним, что в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях. В эксперименте, который стартует 16 марта, участвует 45 человек.