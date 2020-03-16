Координировать работу по борьбе с коронавирусом будет Михаил Мишустин

Координационный совет по борьбе с коронавирусом в России возглавил премьер-министр. Ситуация с распространением опасного заболевания отдана под контроль Михаила Мишустина.

Информация об этом размещена на сайте кабинета министров. В совет также вошли вице-премьер Татьяна Голикова, директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По поручению премьер-министра в России разрешили осуществлять продажу лекарств через интернет, пообещали оплачивать больничные листы тем, кто находится на карантине дома, а также закрыли границу с Белоруссией.